Georg Nolte, voormalig persverantwoordelijke van Nico Rosberg, twijfelt er niet aan dat Mick Schumacher zal doorstoten naar de F1. “Alles wijst daarop,” laat hij weten in een interview met ‘Sportjournalist.’

Sinds begin augustus is Nolte niet langer in dienst van Nico Rosberg maar is hij aan de slag als communicatieverantwoordelijke van Youtube in de Duitstalige landen.

In die hoedanigheid beseft hij als geen ander dat er achter een instap van Mick Schumacher in de Formule 1 veel commerciële belangen schuilgaan.

“In de Formule 1 gaat het ook over geld en om op het juiste moment in de juiste auto te zitten,” aldus Nolte.

“Als alle mensen aan zaken denken zal dat de manier zijn waarop het gaat gebeuren. Op voorwaarde dat hij de hype aankan en zich op zijn carrière concentreert. Als Mick zijn hoofd erbij houdt is zijn weg uitgestippeld en ik geloof erin want hij is nu al sterk.”

“Hij heeft nu in de Formule 2 al meer persaandacht dan sommige F1-rijders. We hadden laatst een interview met hem en Nico Rosberg, dan staan er zes tv-zenders in de rij. Het is waanzinnig hoeveel media-aandacht die jongen genereert.”

Het zou voor de Formule 1 in Duitsland wel eens een boost kunnen betekenen want hoewel Mercedes de titels aan elkaar rijgt en er met Vettel een Duitse viervoudige wereldkampioen op de grid staat is er weinig interesse in de sport. De GP van Duitsland staat al jaren onder druk en heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

“Als Mick zijn debuut in de Formule 1 maakt zullen meteen zes tot acht miljoen, of misschien nog meer, mensen extra kijken,” gaat Nolte verder.

Om dat aantal in perspectief te zetten kunnen we u vertellen dat de GP van Hongarije ongeveer vier miljoen kijkers trok op de Duitse zender RTL. Dat is volgens Nolte vrij normaal maar hij denkt dat Mick Schumacher dat drastisch zou kunnen veranderen.

“Duitsers zijn een volk dat verwend is door overwinningen. Als Mick er ook nog in slaagt om te winnen dan is het weer net als vroeger, in de tijd toen er tien miljoen kijkers waren,” besluit Nolte.

