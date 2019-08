Andy Murray boekt in Mallorca eerste zege sinds comeback

Andy Murray (ATP-328) heeft maandag zijn eerste zege sinds zijn comeback geboekt. In de eerste ronde van het Rafa Nadal Open, een challengertoernooi in Mallorca, won de voormalige nummer een van de wereld makkelijk met 6-0 en 6-1 van de Franse teenager Imran Sibille (geen ranking). De Slovaak Norbert Gombos (ATP-115) is zijn volgende tegenstander.

Het is voor de 32-jarige Schot de tweede overwinning in 2019. De eerste boekte hij op nieuwjaarsdag in Brisbane. Vervolgens ging hij er op het Australian Open in de eerste ronde uit, kort nadat hij wegens aanhoudende heupproblemen het einde van zijn carrière aankondigde. Een geslaagde heupblessure deed Murray toch tot een comeback besluiten. Eerst alleen in het dubbelspel, sinds twee weken ook in het enkel. Zowel in Cincinati als Winston-Salem verloor hij echter zijn eerste wedstrijd. Nu probeert hij een niveau lager wat wedstrijdritme op te doen.