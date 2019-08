Roeselare strikt Amerikaans jeugdinternational

KSV Roeselare heeft maandag zijn kern uitgebreid met de achttienjarige middenvelder Ethan Bryant. De Amerikaanse jeugdinternational komt over van San Antonio, een tweedeklasser in de Verenigde Staten, en tekende voor één seizoen op Schiervelde.

Bryant versierde in zijn geboortestad San Antonio zijn eerste professionele contract in februari 2018. Drie maanden later vierde hij z’n debuut bij de Texanen met een basisplaats in de US Open Cup tegen Colorado Springs. In het Championship kwam de achttienjarige Bryant zestien keer in actie. Daarin trof de creatieve middenvelder twee keer raak en gaf hij ook drie assists.

Bryant, de jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis van San Antonio, werd in januari voor het eerst opgeroepen voor de Amerikaanse selectie van de U18. De Texaan wacht wel nog op zijn debuut voor de nationale ploeg.