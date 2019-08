Italiaanse sociaaldemocraten ‘optimistisch’ over regeringsvorming

Nicola Zingaretti, de leider van oppositiepartij Partitio Democratie (PD), zegt ‘optimistisch’ te zijn over het sluiten van een regeerakkoord met de Vijfsterrenbeweging. De sociaaldemocraten zouden zelfs geen bezwaar meer hebben om Giusseppe Conte te laten aanblijven als premier.

Sinds de val van de Italiaanse regering lijkt het er op dat de Vijfsterrenbeweging coalitiepartner Lega wil inruilen voor de sociaaldemocraten van PD. Zingaretti verklaarde na een ontmoeting met Luigi Di Maio, leider van de Vijfsterrenbeweging, dat de onderhandelingen ‘op het goede spoor zijn.’

‘Geen veto’

Officieel behoort premier Conte tot geen enkele partij, al staat hij in de praktijk wel dicht bij Vijfsterren. De PD was daarom aanvankelijk niet bereid om toe te treden tot een regering onder Conte. Maar parlementslid Andrea Marcucci verklaarde dat er ‘geen veto’ is. Als de positie van Conte niet langer een breekpunt zou zijn, dan zou dat de vorming van een nieuwe coalitie veel vereenvoudigen.

Conte zit maandagavond nog samen met onderhandelaars van PD en Vijfsterren. Zij moeten ten laatste woensdag verslag uitbrengen bij de president.

Lega

De radicaal-rechtse partij Lega, onder leiding van Matteo Salvini, bracht vorige week de regering ten val. De bedoeling was nieuwe verkiezingen uit te schrijven, en zo de voorsprong in de peilingen te verzilveren. Maar President Sergio Mattarella gaf de Vijfsterrenbeweging de opdracht om te bekijken of een andere coalitie, met PD, mogelijk was.