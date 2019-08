Kunnen orkanen van koers gebombardeerd worden?

Amerikaans president Donald Trump zou geopperd hebben om orkanen te bombarderen met kernbommen zodat ze een andere koers zouden aannemen. Dat blijkt uit een artikel dat de nieuwssite Axios deze week publiceerde. Het idee is niet nieuw, maar is het ook mogelijk?

Nieuwssite Axios citeert een rapport van de National Security Council (NSC). In een vergadering met die raad zou Trump gevraagd hebben waarom tornado's niet gebombardeerd kunnen worden: ‘Ze komen van de Afrikaanse kust en wanneer ze over de Atlantische Oceaan razen, droppen we een bom in het oog van de orkaan zodat hij ontwricht wordt. Waarom kunnen we dat niet doen?’

Verschillende bronnen vertellen tegenover Axios hoe Trump aan het begin van zijn presidentschap zich afgevraagd zou hebben of zijn idee uitvoerbaar zou zijn. Later zou hij nog eens op het idee terug zijn gekomen.

Trumps idee is niet nieuw. Al in de jaren 50 suggereerde Jack W. Reed, een meteoroloog aan Sandia Laboratory, het plan aan de regering van president Eisenhower. Reed stelde in zijn paper voor om een duikboot het oog van de orkaan te laten binnendringen en daar een bom te laten ontploffen. De explosie zou volgens hem de warme lucht omhoog duwen in de stratosfeer. Koude lucht zou de warme lucht vervangen zodat de windsnelheid zou afnemen en de storm zou afzwakken.

Radioactieve neerslag

Wetenschappers van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hebben vastgesteld dat een orkaan bombarderen toch niet zo makkelijk zou zijn. Volgens hun Hurricane Research Division zou een kernbom de orkaan niet eens van koers kunnen doen veranderen omdat daar heel veel energie voor nodig is. Om evenveel warmte-energie te ontwikkelen als een orkaan zou er elke 20 minuten een kernbom van tien megaton moeten ontploffen.

Daarnaast kan een nucleaire bom ook radioactieve neerslag creëren die door de passaatwinden meegevoerd wordt naar land. Dat kan leiden tot ernstige milieuproblemen. Passaatwinden ontstaan door een temperatuursverschil tussen de subtropen en de evenaar en door de draaiing van de aarde.

De tropische cyclonen bombarderen voordat ze een orkaan worden, is ook geen goed idee volgens de NOAA. Jaarlijks ontstaan er in de Atlantische Oceaan zo’n 80 cyclonen waarvan maar een vijftal uitgroeien tot een orkaan. Op voorhand kan men niet bepalen welke cyclonen orkanen worden en er zou ook al heel veel energie nodig zijn om die cyclonen te bombarderen.

Belangrijkste voedingsbron

Orkanen ontstaan boven een warm wateroppervlak van de oceaan. Onderzoek heeft aangetoond dat een laag van 50 meter water een temperatuur van minstens 26,5 °C moet hebben om een tropische cycloon te creëren. Samen met nog andere belangrijke factoren kan die cycloon uitgroeien tot een orkaan. Er moet, bijvoorbeeld, een verschil zijn tussen windrichting en -snelheid en de hoogte, en de temperatuur moet snel afnemen met de hoogte. Komt de orkaan over land, dan zwakt hij af omdat zijn belangrijkste voedingsbron wegvalt.

Wetenschappers hebben ontdekt dat ook de kleur van het oceaanwater een factor is in het ontstaan van orkanen. Hoe blauwer het water, hoe minder orkanen voorkomen. Zonnestralen in blauwer (dus planktonarmer) water zouden namelijk veel dieper kunnen doordringen dan zonnestralen in groener (planktonrijker) water. Blauw water heeft daardoor een kouder oppervlak dan groen water.