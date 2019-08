Ruzie tussen Bolsonaro en Macron wordt persoonlijk

De onenigheid tussen de Franse en Braziliaanse president over de aanpak van de branden in het Amazonewoud escaleert. Volgens Emmanuel Macron heeft Jair Bolsonaro zijn echtgenote Brigitte op sociale media ‘buitengewoon onrespectvol’ behandeld.

Het dispuut bereikte zondag een dieptepunt toen de populistische Braziliaanse president op Facebook zijn schik leek te hebben in een beledigende post aan het adres van Brigitte Macron.

Een volger van Bolsonaro vergeleek de Française met de bijna dertig jaar jongere vrouw van Bolsonaro, en insinueerde dat Macron daarom de Braziliaanse president zo viseert. Bolsonaro reageerde met zijn officiële Facebook-account: ‘Verneder die man niet zo, haha’.

Bolsonaro reageerde met zijn officiële account op de meme Foto: rr

Macron bestempelde de demarche maandag als ‘buitengewoon onrespectvol’. ‘Wat kan ik u zeggen? Het is triest, maar in de eerste plaats voor hem en de Brazilianen’. De Fransman voegde er nog aan toe te hopen dat de Brazilianen ‘zeer snel een president zullen krijgen die geschikt is voor de baan’.

In de marge van de G7-top vliegen de verwijten tussen Macron en Bolsonaro al dagenlang over en weer. Volgens Macron had Bolsonaro ‘gelogen’ over zijn milieu- en klimaatengagementen. De Franse president dreigde ermee zich te verzetten tegen een nieuw vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Brazilië en drie andere Zuid-Amerikaanse landen (Mercosur).

Dat Macron zo ijvert voor een snelle aanpak van de bosbranden ziet de Brazilaanse president als inmenging in binnenlandse aangelegenheden. ‘Wij kunnen niet aanvaarden dat een president, Macron, ongepaste en gratuite aanvallen tegen het Amazonegebied lanceert, en zijn bedoelingen verstopt achter het idee van een ‘alliantie’ van G7-landen voor de redding van het Amazonegebied, alsof het een kolonie of een niemandsland is’, zo tweette Bolsonaro.

Zondag had een minister uit de Braziliaanse regering Macron al ‘een opportunistische idioot’ genoemd die zich enkel tegen het akkoord met Mercosur keert om de Franse landbouwlobby ter wille te zijn.

Kapper

De toenemende spanningen tussen beide landen sluimeren al langer. Enkele weken annuleerde. Bolsonaro op het laatste moment een afspraak met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian. De Braziliaan gaf als excuus dat hij naar de kapper moest.