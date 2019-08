Op het BK of de Memorial: Jonathan Sacoor heeft er vertrouwen in dat hij WK-limiet nog wel zal lopen

Jonathan Sacoor heeft zich nog altijd niet voor het wereldkampioenschap atletiek in Doha (27 september - 6 oktober) kunnen plaatsen. Hij moet daarvoor de 400 meter lopen in 45.30, zijn beste seizoenstijd is 46.09. Veel kansen om onder de limiet te gaan heeft de wereldkampioen bij de junioren niet meer.

“Als ik me dit weekend niet plaats op het BK, zal het volgende week op de Memorial zijn”, heeft Sacoor, die zondag 20 wordt, er toch alle vertrouwen in. “Ik heb een moeilijk seizoensbegin achter de rug, maar op training gaat het momenteel veel beter. Ik ben er zeker van dat mijn vorm even goed is als vorig jaar. Ik ga er alles aan doen om de limiet te lopen en ben ervan overtuigd dat het ook gaat lukken.”

Net als Sacoor slaagden de broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée er ook nog niet in onder de limiet te duiken. “Kevin begint na een blessure net weer in conditie te komen. Jonathan was prima in vorm toen hij de 200 meter liep in Heusden, maar liep dan een verrekking op”, verduidelijkt trainer Jacques Borlée. “Dylan is wel in super vorm, maar het moet er nog uitkomen. Sacoor heeft nog wat moeite om de race aan te voelen. Elke wedstrijd loopt hij anders. Daar wordt aan gewerkt.”

“Het WK valt ook veel later dan gewoonlijk. De Europeanen hebben hun vormpiek dus later moeten leggen. Tot nu toe zijn er nog maar drie Europeanen die die limiet op de 400 meter wel gelopen hebben. Mocht het zo zijn, dat mijn atleten zich individueel niet plaatsen, zijn we nog altijd met een heel sterk aflossingsteam in Doha.”

Er zijn acht finalisten op de Memorial en de Brusselse piste heeft negen banen. Het extra plaatsje wordt toegekend aan de Belgische kampioen. Dat zal niet Jonathan Borlée zijn, want die loopt op het BK alleen de 200 meter. Op de Memorial start hij dus in de nationale 400 meter. .