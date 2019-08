Yellow Tigers kunnen het Italiaanse toppers op EK volleybal even lastig maken (maar weten weer wat verliezen is)

De Yellow Tigers weten terug wat verliezen is, na hun succesrijke opening op het EK in Polen. Niet meer dan logisch overigens, met titelfavoriet Italië aan de andere kant van het net. 3-0. De Belgische meisjes deden echter wat ze zich voorgenomen hadden en maakten het de vice-wereldkampioen bijwijlen toch flink lastig.

In tegenstelling tot de eerste twee wedstrijden van de Yellow Tigers stond er deze keer geen zware druk op de ketel. Winnen tegen vice-wereldkampioen Italië met al zijn sterren? Egonu, Chirichella, Sylla … Er werd niet eens rekening mee gehouden. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi, begin deze maand, kregen de Belgische vrouwen nog stevig rammel van de azzurre. “Moesten we een setje mee kunnen graaien, het zou al prachtig zijn”, vond Britt Herbots. “Belangrijker is echter om goed te spelen en er plezier aan te beleven.”

Italië wilde echter niet meewerken en bij 0-3 greep Gert Vande Broek al meteen naar een eerste time-out. Niet dat het hielp. Sorokaite – van Litouwse afkomst – bleef mokeren van achter de servicelijn. Bij 1-7 volgde prompt de tweede time-out als antwoord op indrukwekkend soepel aanvalswerk van wereldster Egonu. Spannend werd het echter niet meer, een dubbele wissel ten spijt. Belachelijk echter evenmin, met regelmatig ook een vreugdedansje in het Belgische kamp. Al bleef het bijzonder moeilijk om een gaatje te forceren in het transalpijnse pantser. Toch moest ook de Italiaanse coach nog vluchten in een time-out, nadat Egonu (12 punten al) zowaar werd afgeblokt voor 17-21. Veel meer dan eervolle cijfers zat er echter niet meer in.

De tweede set startte veel beter, met al snel een monsterblok van Sobolska op Egonu, een secuurdere receptie en snediger aanvalswerk (7-5). De Italiaanse vrouwen moesten er plots hard voor werken en schrokken danig. Zelfs Egonu kreeg de bal niet meer binnen: 13-9 zowaar. Het feestje bleef niet duren (14-14). De blauwen bekwamen van de verrassing en krikten hun niveau weer een pak op. Genoeg alleszins om een kleine voorsprong vast te houden.

Met Guilliams en Van Avermaet in de basis en Herbots als opposite beten de jonge Belgen ook in het begin van de derde beurt stevig van zich af (8-6). Er slopen echter te veel fouten in het spel om het vol te houden. Halverwege bleken de Italiaanse toppers niet meer te houden (11-19). Over en out? Niet met de Yellow Tigers, die stevig terugkwamen om uiteindelijk dat foutje te veel te maken om de gedroomde set te pakken.

Dinsdag nemen ze het op tegen Portugal, op papier de makkelijkste tegenstander van hun groep. Loopt dat goed af, dan hebben ze de derde plek te pakken en kunnen ze daags nadien zelfs proberen om ook gastland Polen nog beentje te lichten.

Setstanden: 18-25, 21-25, 23-25

België: Van de Vyver, Grobelna, Herbots, Van Gestel, Janssens, Sobolska; libero: Ruysschaert. Kwamen in: Goliat, Van Sas, Van Avermaet, Strumilo, Guilliams