Steve Darcis (ATP-186) heeft zich maandag in New York niet voor de tweede ronde van het US Open kunnen plaatsen. De 35-jarige Luikenaar verloor in drie sets van de Serviër Dusan Lajovic (ATP-29), 27e reekshoofd op het hardcourt van Flushing Meadows. In 1 uur en 50 minuten werd het 7-5, 6-3 en 6-3.

Voor Darcis was het de tiende deelname aan het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen. Vijf keer ging hij er in de eerste ronde uit, vijf keer in de tweede.