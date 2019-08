Politie leidt anti-racismeactivist stad uit op volksfeest: ‘Veiligheid was niet gegarandeerd’

Actievoerder Mouhad Reghif van Brussels Panthers is zondag verzocht om de folkloristische optocht in Ath te verlaten. Hij wou er protesteren tegen ‘Le sauvage’, een figuur uit de optocht die volgens hem racistische stereotypen in stand houdt. Maar volgens de politie kon de veiligheid van Reghif niet gegarandeerd worden.

Dat bevestigt Bruno Lefèbvre (PS), burgemeester van Ath. Reghif had op voorhand aangekondigd dat hij actie wou voeren tegen ‘Le sauvage’, traditioneel een geketende, zwart geschilderde man die de omstaanders uitdaagt.

Maar volgens Lefèbvre zou een deel van de aanwezigen de actie van Reghif als ‘een provocatie’ kunnen zien, en daarom heeft de politie hem gevraagd om vrijwillig de stad te verlaten. ‘We konden zijn veiligheid niet garanderen’, aldus de burgemeester. De politie begeleidde hem na zijn vertrek tot aan de snelweg, aldus Lefèbvre.

De kranten van Sud Presse melden dat er wel twee andere personen werden aangehouden, die los van Brussels Panthers protesteerden. Zij hadden een bord met daarop ‘No blackface’ bij. Volgens de politie werden de twee mannen administratief aangehouden.

Maisson Baudelet, de man die dit jaar voor het eerst de rol van ‘Le sauvage’ op zich nam, liet het protest niet aan zijn hart komen. In de kranten van Sud Presse zegt hij ‘als een koning’ onthaald te zijn. Over de ophef wil hij zelf weinig kwijt, behalve dat zijn personage volgens hem ‘geen slaaf’ is.