Organisator Cedric Van Branteghem: “Niet rouwig om dat Memorial Van Damme geen finale meer is”

In 2020 en 2021 zal de AG Memorial Van Damme niet meer de finale van de Diamond League zijn, maar alleen Zürich. De voorbije jaren werd de finale over twee meetings verdeeld, namelijk tussen Brussel en Zürich. De keuze voor Zürich, zegt de internationale atletiekfederatie (IAAF), is ook mee ingegeven dat het Koning Boudewijnstadion de komende twee jaar zal worden gerenoveerd/herbouwd. “Die timing van de renovatie heeft ook meegespeeld, maar we zijn er niet rouwig om dat we geen finale meer zijn”, zegt Memorialorganisator Cédric Van Branteghem.

“Door de hervorming gaan we naar een finale van 28 disciplines in één avond. Brussel blijft kandidaat om opnieuw de finale te zijn, maar we willen de komende twee jaar weleens zien hoe Zürich dat zal klaarspelen”, aldus Van Branteghem.

Wilfried Meert, jarenlang organisator die achter de schermen nog een hoofdrol speelt: “Het is, zoals nu het geval is, al op praktisch vlak zwaar om zestien disciplines te organiseren. Nu al krijgen we kritiek van toeschouwers dat we te vroeg met openingsceremonie beginnen, rond 19 uur. Hoe Zürich 28 disciplines zal organiseren, weet ik niet. En dat terwijl de IAAF net nog kortere meetings wil, zelfs tot de duur van een voetbalmatch.”

Foto: BELGA

Meert gelooft dat één finale (en geen twee, zoals nu) geen lang leven zal beschoren zijn. “Ik denk dat dit een overgangsjaar zal zijn, en dat er opnieuw zal moeten worden veranderd vanaf 2021. Wij hebben niet doorgeduwd om nu al de finale te zijn, én om die praktische reden én wegens de renovatie.” Wanneer die renovatie precies zal beginnen, daar is nog geen uitsluitsel over. Meert: “We weten nog niet eens wanneer de volgende regering er komt, daar hangt veel van af. We zouden graag het nieuwe stadion inwijden in 2022. Dan zouden wij, en ook de voetbalbond, supergelukkig zijn. Maar de grote vraag: wie deblokkeert het geld? Het gaat om nationaal stadion, dus je hebt de hoogste politieke instanties nodig.”

Op sportief vlak zullen, zegt Van Branteghem, de besten ter wereld per discipline aan de start staan op vrijdag 6 september. In tegenstelling tot vorige jaren valt de Memorial niet na maar voor de grote kampioenschappen, dit jaar eind september op het WK in Doha. Atleten zijn dus in volle opbouw, zoals bijvoorbeeld dé trekpleister Nafi Thiam, die aan het hoogspringen deelneemt, en de Borléebroers en Jonathan Sacoor op 400m.

