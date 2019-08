Sam Bennett wint eerste massasprint in Vuelta, Edward Theuns knap tweede

Sam Bennett heeft de derde etappe in de Vuelta gewonnen. Hij was in Alicante de snelste in de eerste massasprint van deze Ronde van Spanje, onze landgenoot Edward Theuns werd knap tweede. Nicholas Roche blijft leider.

De derde etappe bracht het peloton over 188 kilometer van Ibi naar Alicante. Een eerste massasprint leek onvermijdbaar maar toch trokken drie moedige Spanjaarden in de aanval: bolletjestrui Ángel Madrazo ging op zoek naar de berpunten op de twee colletjes van de dag (allebei derde categorie) en reed samen met Burgos-ploegmaat Diego Rubio en Héctor Sáez (Euskadi-Murias) al snel een voorsprong van zes minuten bij elkaar.

Team Sunweb van leider Nicolas Roche kreeg in de achtervolging echter al snel de hulp van de sprintersploegen. Deceuninck-Quick Step (voor Fabio Jakobsen) , Bora-hansgrohe (voor Sam Bennett) en UAE Team Emirates (voor Fernando Gaviria) hielden de vluchters binnen schot. Vooral “El Tractor” Tim De Clercq sleurde kilometerslang aan kop van het peloton.

Venijnig colletje fataal voor Gaviria

Op 45 kilometer van de streep wachtte echter nog een venijnig colletje van derde categorie: de Puerto de Tibi. Het koptrio had aan de voet nog amper 40 seconden bonus over en Madrazo sprong dan maar weg om boven de bergpunten te pakken, waarna ook hij zou worden ingerekend. Thomas De Gendt ging op dat colletje even in de tegenaanval maar werd al snel tot de orde geroepen.

In het peloton moesten sprinters als Gaviria en Jakobsen door de versnellingen bergop wel passen. Jakobsen kon die situatie nog snel rechtzetten met de hulp van wat ploegmaats maar een gehavende Gaviria zou er ondanks twee ploegmaats in steun niet in slagen om nog aan te sluiten. De Colombiaanse sprinter was één van de vele slachtoffers in de ploegentijdrit waar meerdere renners onderuit gingen en was duidelijk nog niet volledig hersteld van die val. Opmerkelijk: in het gevecht om nog terug te komen tussen de volgwagens liet de wagen van Deceuninck-Quick Step listig een gaatje toen het trio van UAE wilde profiteren van de slipstream. Het gevecht achterin is onverbiddelijk...

Bennett ongenaakbaar

Voorin twijfelden de overige ploegen niet en ook Jumbo-Visma joeg het tempo mee de hoogte in. De laatste 20 kilometer richting finish gingen bovendien in dalende lijn, waardoor de aangekondigde massasprint met de overige snelle mannen onvermijdbaar was. Sergio Higuita (Education First) pakte tussendoor de boniseconden aan de tussensprint.

Met een rotvaart stevende de groep af richting finish. In de sprint was Sam Bennett ongenaakbaar: de Ierse kampioen won met sprekend gemak en pakte zijn eerste zege. Achter hem werd Edward Theuns (Trek-Segafredo) knap tweede. Jakobsen finishte ondanks het werk van Philippe Gilbert en Zdenek Stybar in de slotkilometers slechts als negende.

Uitslag:

1. Sam Bennett (BORA - hansgrohe)

2. Edward Theuns (Trek - Segafredo)

3. Luka Mezgec (Mitchelton - Scott)

4. Jon Aberasturi (Caja Rural - Seguros RGA)

5. Phil Bauhaus (Bahrain - Merida)

6. Maximiliano Richeze (Deceuninck - Quick-Step)

7. Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step)

8. Cyril Barthe (Euskadi Basque Country - Murias)

9. Szymon Sajnok (CCC Team)

10. Clément Venturini (AG2R La Mondiale)