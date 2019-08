Televisie kan thuisvoordeel van amateurclubs in beker niet afsnoepen

Televisiezenders zullen het thuisvoordeel van de amateurclubs in de Beker van België dit seizoen niet meer kunnen afsnoepen. Dat heeft Pierre François, CEO van de Pro League, maandag gezegd in de marge van de loting van de Croky Cup.

Al twee edities krijgen amateurclubs onder bepaalde voorwaarden automatisch het thuisvoordeel in de Croky Cup als ze de zestiende en achtste finales haalden. Zo moest de minimale lichtsterkte van de lichtmasten op het voetbalterrein 300 lux bedragen en het stadion moet plaats bieden aan minstens 1.500 toeschouwers, waarvan 300 zitplaatsen.

Toch kon een amateurclub die deze voorwaarden vervulde het thuisvoordeel nog verliezen. Twee seizoenen terug moesten Heist en La Louvière alsnog op verplaatsing spelen bij respectievelijk Standard en Charleroi, omdat de rechtenhouders die duels hadden uitgekozen voor de rechtstreekse televisie-uitzending. In dat geval was een lichtsterkte van minimum 800 lux vereist.

De Pro League schrapt die regel, waardoor de rechtenhouders vrede moeten nemen met 300 lux, of een andere match moeten uitkiezen voor de live uitzending. “We hebben de voorwaarden om een match thuis te mogen spelen niet verstrengd. Ook in functie van een tv-uitzending kan de thuisspelende ploeg niet meer veranderd worden”, aldus François. Daardoor kan Rupel Boom Sporting Charleroi thuis ontvangen en kijkt ook Seraing KV Kortrijk in eigen huis in de ogen.

Maandagmiddag werd geloot voor de zestiende finales van de Croky Cup, met vooral het paarse duel tussen Beerschot en Anderlecht als blikvanger. De wedstrijden worden op 24, 25 of 26 september gespeeld. De definitieve wedstrijddata worden na overleg met de tv-rechtenhouders op 2 september aangekondigd.