Nieuwe rechters, eurocommissarissen en mariachi

De voordracht van Reynders als eurocommissaris blijft de actuaprogramma's domineren. De Nederlandse tv kijkt echter naar een andere legendarische politicus: Richard Nixon.

Terzake (Canvas, 20.00-20.20 uur)

Geert Bourgeois (N-VA) over de waarschijnlijke benoeming van Didier Reynders (MR) tot eurocommissaris en aandacht voor de G7-top en wat daaruit voortvloeit.

De rechtbank (Vier 20.35-21.40 uur)

Vier trekt met dit negende seizoen van De rechtbank zijn najaarsseizoen al een weekje voor de andere zenders op gang. Woestijnvis slaagde er zelfs in om na al die seizoenen nog zes nieuwe rechters te vinden.

Tricky Dick (NPO 2 22.45-23.35 uur)

Richard Nixon groeide op in een arm gezin. Deze documentaire zoekt in die afkomst een verklaring voor zijn snelle opkomst, zijn agressieve politieke tactieken, zijn afkeer van de elite en zijn ongebreidelde wil om te winnen.

Desperado (Caz 20.40-22.35 uur)

Antonio Banderas kruipt in de huid van een schietgrage mariachi. In deze wraakfilm loopt hij in het rond te schieten als een kind dat voor het eerst een speelgoedrevolver gekregen heeft. Erg woke is het allemaal niet, maar wel plezierig.