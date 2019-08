Het proces wegens verondersteld seksueel misbruik tegen filmproducent Harvey Weinstein is uitgesteld naar 6 januari 2020. Hij houdt ondertussen vol onschuldig te zijn.

Dat heeft een rechter in Manhattan maandag beslist.

Weinstein, die al vervolgd wordt voor twee gevallen van seksuele agressie, kijkt op tegen twee nieuwe aanklachten. Een van die beschuldigingen komt van actrice Annabella Sciorra, onder meer bekend van haar rol in The Sopranos. Zij zegt dat ze in 1993 is verkracht door Weinstein.