Raadkamer laat echtgenote Kucam vrij, parket in beroep

De raadkamer in Antwerpen heeft maandag de echtgenote van Melikan Kucam vrijgelaten onder voorwaarden. De vrouw mag de gevangenis echter niet verlaten, omdat het parket in beroep is gegaan tegen die beslissing. Het is nu aan de kamer van inbeschuldigingstelling om binnen de vijftien dagen te oordelen of ze al dan niet vrij komt.

Mevrouw Kucam werd begin juli opgepakt in het onderzoek naar de handel in humanitaire visa. Zij zou een getuige benaderd hebben om zijn verklaringen aan te passen. Haar echtgenoot, Melikan Kucam, zit intussen al bijna acht maanden in voorhechtenis. Hij ontkent dat hij zich liet betalen om Assyrische christenen uit onder meer Syrië en Irak op de lijst met kandidaten voor een humanitair visum te zetten.

Ook zijn zoon belandde een tijdje achter de tralies, maar werd in maart vrijgelaten onder voorwaarden. De raadkamer wilde maandag hetzelfde doen voor de echtgenote van Kucam, maar het parket ging in beroep.

Nog drie andere verdachten in het dossier zijn maandag voor de raadkamer verschenen. Voor een 45-jarige uit Mechelen werd uitstel gevraagd en verkregen. Een 60-jarige uit Mechelen en een 43-jarige uit Antwerpen mochten van de raadkamer de gevangenis verlaten met een enkelband, maar ook tegen die beslissing ging het parket in beroep. Zij verschijnen eveneens binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling.