1.150 Belgen ruilen papieren effecten om

Wie nog oude, papieren effecten in de kast of onder zijn matras heeft liggen, wacht best niet te lang om ze om te ruilen, waarschuwt de FOD Financiën.

Het gebeurt geregeld dat mensen verloren gewaande waardepapieren terugvinden. Een blikken koekendoos met aandelen, een schoenendoos met obligaties. Ze kunnen opduiken bij het opruimen van een huis na het overlijden van een familielid.

Die oude, papieren effecten kunt u nog steeds inruilen bij de Deposito- en Consignatiekas. Sinds 2016 betaalt u daarvoor wel een straftarief van 10 procent, een tarief dat elk daaropvolgend jaar met 10 procent stijgt. Waardoor het straftarief vorig jaar al 30 procent bedroeg en dit jaar verder opliep naar 40 procent van de waarde van de papieren effecten.

En toch komen er elk jaar opnieuw verloren obligaties, kasbons, aandelen en beveks boven water. ‘In 2018 waren er 1.148 Belgen die papieren effecten aan toonder omruilden. Ze betaalden daarop in totaal ruim 3 miljoen euro aan boetes’, zegt woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën. ‘En de eerste helft van dit jaar staat de teller bij de Deposito- en Consignatiekas al op 358 aanvragen, goed voor in totaal zo’n 1 miljoen euro aan cumulatieve boetes.’

Waardeloos

Eind 2025 zullen alle papieren effecten waardeloos zijn en sterft de fameuze ‘Belgian dentist’ een stille dood. Het is het sluitstuk van de dematerialisatie in België. Dan is het voorgoed gedaan met de beleggers die in Luxemburg couponnetjes gingen innen en aandelen doorgaven aan hun kinderen zonder successierechten te betalen.

Wie dat soort papieren effecten nog in de kast of onder zijn matras heeft liggen, wacht volgens Adyns best niet te lang om ze in te ruilen. Ook al betaal je daarop dit jaar al een boete van 40 procent.

‘Zolang uw effecten niet gedematerialiseerd zijn of omgezet zijn naar effecten op naam, worden de rechten die eraan gelinkt zijn, opgeschort: u kunt dus geen uit te betalen coupon innen, deelnemen aan een algemene vergadering of gelijk welke andere regularisatieverrichting op het effect uitvoeren. Leg ze dus zo snel mogelijk neer in uw effectendossier of laat ze omzetten naar effecten op naam’, luidt het advies van de fiscus. En wie dat zelf niet kan, kan het laten doen door zijn bank.