Treinverkeer onderbroken tussen Diest en Hasselt na ontsporing goederentrein

Het treinverkeer tussen Diest en Hasselt wordt maandag voor onbepaalde tijd onderbroken. Dat is het gevolg van de ontsporing van een goederentrein in Herk-de-Stad. Dat bevestigt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS.

Een goederentrein is maandag rond 11 uur ontspoord in Schulen, deelgemeente van Herk-de-Stad in Limburg. Dat was het gevolg van een persoonsongeval op lijn 35 tussen Diest en Hasselt.

‘Twee passagierstreinen richting Limburg rijden voorlopig niet verder dan Diest’, zegt Bart Crols van de NMBS. ‘Reizigers worden met bussen naar Hasselt gebracht. Eén IC-trein richting Hasselt wordt omgeleid via Landen.’

De NMBS weet momenteel nog niet hoe lang de onderbreking zal duren.