Als plots een Iraniër aanvliegt in de Franse badplaats Biarritz terwijl daar topleiders onder wie Donald Trump samenzitten in G7-verband, zou je alarm verwachten. Zondag ging het anders en werd de Iraanse minister Mohammad Javad Zarif een vreemde gast in een achterkamer.

‘Ja, hij was er, maar hij is niet in onze buurt gekomen’. Zo klonk ongeveer de Amerikaanse reactie op de komst van de Iraanse halfgast in de marge van de G7-top in Biarritz, zondag. In Iran weerklonk ...