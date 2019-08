In de Stille Oceaan filmden enkele Australische zeilers een opmerkelijk natuurfenomeen. Urenlang zeilden ze door een enorme massa puimsteen, ontstaan na een onderzeese vulkaanuitbarsting nabij de eilandengroep Tonga. De massa is 150 vierkante kilometer groot, dat is even groot als Gent. De steenmassa is nu op weg naar de Australische oostkust, richting het Great Barrier Reef.