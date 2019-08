Memorial Van Damme zal niet langer de finale van de Diamond League zijn (althans de komende twee jaar)

In 2020 en 2021 zal de AG Memorial Van Damme niet meer de finale van de Diamond League zijn, maar alleen Zürich. De voorbije jaren werd de finale over twee meetings verdeeld, namelijk tussen Brussel en Zürich. De keuze voor Zürich, zegt de internationale atletiekfederatie (IAAF), is ook mee ingegeven dat het Koning Boudewijnstadion de komende twee jaar zal worden gerenoveerd/herbouwd.

Nadat het Eurostadion (een voetbalstadion zonder atletiekpiste) werd afgeschoten, werd het plan voor een Golden Generation Arena gepresenteerd, in samenwerking met de voetbalbond en Golazo, dat ook de Memorial organiseert. Die nieuwe, multifunctionele sporttempel, die zowel voetbalwedstrijden van de Rode Duivels en de Memorial Van Damme kan ontvangen, gaat uit van een grondige renovatie van het Koning Boudewijnstadion.

In september wordt beslist welke meetings nog tot het Diamond League-circuit, in totaal 12 meetings, zullen behoren.