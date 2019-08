Leuvense politie zet extra capaciteit in tegen geweld in uitgaansleven

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) heeft beslist om extra politie in te zetten om het toezicht te verscherpen in de uitgaansbuurt. De beslissing komt er na enkele gewelddadige incidenten sinds begin augustus op de Oude Markt en omgeving.

‘Onze voorstellen om dit probleem aan te pakken zullen dit najaar deel uitmaken van ons uitgebreid zoneveiligheidsplan. We willen immers niet aan steekvlampolitiek doen. De extra inzet van agenten in het uitgaansleven heeft inmiddels al duidelijk effect gehad’, aldus Ridouani.

Het is een politieke reactie op een incident eerder deze maand in Leuven, waarbij een onbekende een man na een discussie bewusteloos schopte met een trap in het aangezicht.

Een tiental dagen terug had Ridouani samen met de lokale politie een ‘constructief’ gesprek over deze problematiek met de vzw Oude Markt. Dit overleg krijgt binnenkort zeker een vervolg. ‘Het gaat immers ook over wat de cafébazen zelf meer kunnen doen om dit geweld te beteugelen. Een deel van de problemen doet zich immers voor in de cafés zelf’, aldus Ridouani.

De Leuvense burgemeester wees er voorts op dat de politie wel degelijk vaak optreedt. ‘Half augustus bijvoorbeeld werden er op een avond elf incidenten geregistreerd. In zeven gevallen werd de dader onmiddellijk opgepakt. Het is vanzelfsprekend belangrijk dat daarna het parket hieraan het nodige gevolg geeft zodat daders weten dat men hier niet mee weg komt’, aldus Ridouani.