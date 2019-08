22 koeien gedood na aanrijding met TGV

Bij een aanrijding door een hogesnelheidstrein in Frankrijk zijn 22 koeien gestorven.

Zaterdagmiddag is een TGV ingereden op een kudde koeien in het Juragebergte, zo meldt de Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF. De trein, die reed van Lausanne naar Parijs, kwam ter hoogte van La Joux in botsing met de dieren. Van de koeien overleefden 16 de klap niet, nog eens 6 anderen moesten geëuthanaseerd worden vanwege hun verwondingen. Bij de treinpassagiers waren geen gewonden.

De dieren wisten te ontsnappen doordat de sluiting van de weide werd open gelaten. ‘Dit is enkel mogelijk door een menselijke handeling’, bevestigt de burgemeester van het nabijgelegen Vaux-et-Chantegrue en eigenaar van de koeien, Xavier Vionnet aan het regionale dagblad L’Est Républicain. De plaatselijke politie heeft daarom een onderzoek ingesteld om na te gaan of de kudde is kunnen ontsnappen omwille van nalatigheid of kwade wil.

Door de klap moest de trein ter plaatse worden nagekeken, waardoor de 257 passagiers te voet naar het station van La Joux moesten worden begeleid. Na enkele uren wachten in het station werden ze uiteindelijk opgepikt door een andere TGV, zodat de reizigers hun bestemming met 5 uur vertraging uiteindelijk toch konden bereiken.