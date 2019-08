Dealende Nederlandse actrice doorverwezen naar correctionele rechtbank

De raadkamer in Antwerpen heeft maandag Imanuelle Grives (34) naar de correctionele rechtbank doorverwezen. Ze blijft in afwachting van haar proces aangehouden.

De Nederlandse actrice werd op 21 juli met een grote hoeveelheid verdovende middelen betrapt op het eerste weekend van het dancefestival Tomorrowland.

Ze had meer dan honderd xtc-, amfetamine- en MDMA-pillen bij zich, net als 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine. Ook bij een huiszoeking in de Airbnb waar ze verbleef, werden drugs gevonden.

Voor de onderzoeksrechter verklaarde ze destijds dat ze zich voorbereidde op een acteerrol. ‘Dat verandert niets aan de vaststelling dat ze strafbare feiten pleegde’, zei het parket van Antwerpen daar toen over.

Haar advocaat argumenteerde vandaag dat Grives niet alleen drugs verkocht om zich voor te bereiden op een rol. Wat de andere redenen dan wel waren, zei hij niet. Hij zei wel dat ze 'naïef' was geweest.

Volgens het Nederlandse AD oordeelde de raadkamer vandaag dat Grives best in de cel blijft omdat het festivalseizoen nog bezig is.

Met Grives, die al een maand in de cel zit, gaat het volgens haar advocaat naar omstandigheden goed. Hij gaat met haar overleggen of ze in hoger beroep gaat tegen het verlengen van de hechtenis.