Trump zet nu toch weer deur op kier voor akkoord met China: ‘Alles is mogelijk’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag in de marge van de G7-top in Biarritz gezegd dat de handelsbesprekingen met China ‘er beter uitzien dan ooit’. Op de vraag of dat zou betekenen dat de tariefsverhogingen er niet komen, antwoordde hij dat ‘alles mogelijk is’.

Trump gelooft er naar eigen zeggen in dat China nu toch bereid is een handelsakkoord te sluiten. Afgelopen nacht zouden Chinese onderhandelaars namelijk contact hebben opgenomen met hun Amerikaanse gesprekspartners, met de mededeling dat ze terug wilden keren naar de onderhandelingstafel.

‘Alles is dus mogelijk’, zei Trump. ‘Ik kan bevestigen dat we erg goede gesprekken hebben, in elk geval gesprekken die beter zijn dan tot nu toe het geval is geweest. Dat komt voor het grootste deel omdat we het zo goed aanpakken.’

‘China is een geweldig land, maar op dit moment verliezen ze miljoenen en miljoenen jobs aan andere landen. In hun plaats zou ik ook een akkoord willen sluiten’, voegde Trump daaraan toe. ‘Volgens mij hebben de onderhandelingen er nooit beter uitgezien. Ik denk niet dat we op dit punt zouden aanbeland zijn indien we het anders hadden aangepakt. We hebben nu een sterkere uitgangspositie om een deal te bereiken die fair is voor iedereen.’