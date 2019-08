Banksy’s ‘Brexit-muurschildering’ verdwenen

In Dover, Engeland, is een grote muurschildering van kunstenaar Banksy dit weekend verdwenen. Het is niet duidelijk waar het kunstwerk naartoe is.

De muurschildering toonde een Europese vlag waar een werkman op een ladder een ster weghaalt. Dat staat symbool voor de Brexit, het Verenigd Koninkrijk dat zich terugtrekt uit de Europese Unie.

Foto: AFP

Zondagochtend was de kunst op de muur van een gebouw aan de A20 in de buurt van de ferryhaven in Dover verdwenen. Er staat ook een stelling voor het gebouw.

De eigenaars van het gebouw wilden het pand twee jaar geleden al afbreken, maar door het kunstwerk op de muur werden de opties herbekeken. Het is niet duidelijk over het werk werd weggehaald om te verkopen, of dat het overschilderd werd. De familie Goddens, de eigenaars van het gebouw, verloren eerder al een proces om een andere muurschildering van Banksy te mogen verkopen.