Voetbalbond gaat Vincent Kompany in de gaten houden

Anderlecht mist Vincent Kompany (33) zondag tegen Standard met een hamstringblessure. Het goede nieuws is dat de speler-manager zich dus volledig aan zijn taak als trainer kan wijden. Of toch niet? Want Kompany heeft geen pro licence-trainers­diploma en mag zich dus niet ‘actief’ gedragen als hoofdtrainer. De voetbalbond gaat de zaak in de gaten houden.

Als Anderlecht volgende week verliest van Standard, beleeft het zijn slechtste competitiestart ooit. De Brusselaars zullen het moeten rooien zonder Vincent Kompany die enkele weken out is, maar hoe gaat RSCA dat in de praktijk aanpakken?

Voor het seizoen poneerde manager Michael Verschueren dat Kompany bij een blessure netjes in de tribune zou gaan zitten. Simon Davies zou dan de coaching doen. Dat klonk logisch, want zonder pro licence-trainersdiploma mag de speler-manager volgens het reglement niet acteren als hoofdcoach.

Alleen is de situatie bij Anderlecht ondertussen zo precair dat niemand zich kan voorstellen dat Kompany komend weekend niét in de dug-out zal zitten. Niet in kostuum of in trainingspak, maar als 18de speler op het wedstrijdblad kan niemand hem verhinderen om op de bank te gaan zitten tussen de andere reservespelers.

Bij de voetbalbond zijn ze op hun hoede. De constructie speler-manager is al op het randje en niemand mag boven de wet staan. De voetbalbond zag vrijdag in Genk alleszins al enkele opmerkelijke zaken. Zo werd genoteerd dat Kompany na zijn blessure – vanop een frigobox – richtlijnen uitdeelde aan spelers. Dat zijn de taken van een coach-met-diploma, niet van een geblesseerde speler.

In Brussel verwijzen ze ook naar het precedent Karim Belhocine. Die volgde in 2016 Johan Walem op als trainer van KV Kortrijk, maar had toen nog niet het juiste trainersdiploma. KVK haalde toen Patrick Dewilde als alibi-T1. De bond stuurde prompt een waarnemer die plaatsnam achter de dug-out om te checken wie de actieve coaching deed en wie de wissels bepaalde.

Zover zal het zondag nog niet komen. Eerst nog even afwachten waar Kompany effectief gaat zitten. Als er te veel heisa komt, kan hij ook opteren om (al dan niet met walkietalkie) in de tribune te gaan zitten. Bij Anderlecht wuifden ze de discussie omtrent het trainersdiploma tot nu altijd weg. Volgens hen heeft Kompany – die trainingscursussen volgde in Engeland – maar één document en sessie meer nodig vooraleer hij het equivalent van een pro licence-trainersdiploma op zak heeft.