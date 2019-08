In de VS is de eerste dampdode gevallen: een damper stierf aan een zogenaamde popcornlong, die het Amerikaanse controleorgaan CDC toeschrijft aan de e-sigaret.

Rokers stappen de laatste jaren massaal over op de veel gezondere e-sigaret: een vloeistof wordt verhit en omgezet in waterdamp die wordt ingeademd. Al is dat dampen of vapen mogelijk toch niet zo ongevaarlijk ...