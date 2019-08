Afgelopen weekend is voor het twaalfde weekend op rij betoogd in Hongkong voor meer vrijheid en democratie. Daarbij is het opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de betogers en de politie. Opvallend: voor het eerst sinds de protesten begin juni begonnen, moest een agent een schot lossen. Ook werd het waterkanon voor het eerst ingezet.

Na weken van protest is duidelijk dat het Hongkong zoals we dat vandaag kennen op zijn einde loopt. Buitenlandjournaliste Giselle Nath vertelt in deze video waarom dit voor veel betogers hun laatste kans is.