Topchef sluit tweesterrenrestaurant na 25 jaar

Tweesterrenchef Bart Desmidt sluit eind dit jaar de deuren van zijn restaurant Bartholomeus in Knokke-Heist. Hij kiest voor ander restaurantconcept.

Vijfentwintig jaar na de start van restaurant Bartholomeus kondigen tweesterrenchef Bart Desmidt en echtgenote Sandra aan dat ze op 16 december 2019 definitief stoppen met hun huidige project, Bartholomeus, op de zeedijk van Knokke-Heist. Het restaurant, dat in juni 1994 opende, werd beloond met twee Michelinsterren: een eerste in 2001, een tweede vijf jaar geleden in 2014.

‘In 2020 word ik vijftig. Het is een goed moment om er een streep onder te trekken, binnen vijf jaar heb ik er niet meer de ambitie voor’, zegt Desmidt aan de telefoon. ‘Ik wil lang blijven werken, en dat moet ik ook fysiek blijven aankunnen. Ik merk dat ik iets ouder word. Ik sta elke dag om zeven uur op en ga om twee uur ’s nachts slapen. Vroeger was dat zelfs soms om vier uur. Je moet het kunnen blijven volhouden - zeker als chef die altijd zelf aan de stoof heeft gestaan.’

Toch is het fysieke aspect niet doorslaggevend. ‘Ik wil terug naar de basis. Eenvoudig maar goed.’ In 2020 begint Desmidt een gloednieuw restaurantconcept waar het product en de kunst van het koken centraal zullen staan. ‘Het is altijd een droom geweest om voor een kleine groep te koken. Niet langer twee bussen klanten die hier arriveren, maar een tiental mensen.’

Sandra, Bart en diens rechterhand Philip kiezen blijven ook bij de nieuwe formule in hetzelfde pand. ‘Ik ga nog dichter bij de mensen staan - en bij de zee. Ik wil alles simpeler. Niets meer uit pakjes, terug naar de basis. Minder keuzes ook. Eigenlijk is het de Japanse formule: open keuken, één menu, volledige transparantie.’

Bart Desmidt is ook één van de gezichten van de kookzender Njam. Dat blijft ongewijzigd: hij blijft te zien op het kleine scherm.