Kyra Gantois stapt uit kerngroep van Youth for climate

De 20-jarige klimaatactiviste Kyra Gantois stapt uit de kerngroep van Youth for climate. Ze zal naar de klimaatmarsen blijven gaan en ook haar activisme behoudt ze.

Kyra Gantois, die dit voorjaar de klimaatprotesten mee leidde, stapt uit de kerngroep van klimaatbeweging Youth for climate. Het staat vast dat het al enige tijd niet meer boterde tussen boegbeeld Anuna De Wever en Gantois. ‘Doet het ertoe dat Anuna meer in de aandacht kwam?’, vraagt Gantois zich in een open brief op Twitter af. ‘Zeker niet,(...) maar wat niemand zag is dat ik bijna alles organiseerde achter de schermen en ik ook wel dingen te zeggen had en ik daar nooit de kans toe kreeg.’

De studente benadrukt dat de ‘band tussen Anuna en Gantois snel ‘slechter en slechter’ werd. Dat woog ook op de kerngroep van Youth for climate. ‘Het is altijd moeilijk voor jongeren als twee mensen in ruzie zitten’, schrijft ze.

De 20-jarige klimaatactiviste was al een tijdlang minder zichtbaar. Er ontstond door de ruzie steeds meer stress in de groep. Gantois bleef wel doorgaan, maar was naar eigen zeggen minder aanwezig op vergaderingen. Ze werd vervolgens ook minder op de hoogte gehouden. Eén van die voorbeelden is het evenement Clap for climate op Pukkelpop. Gantois werd pas op het laatste ogenblik op de hoogte gebracht.

Foto: Victoriano Moreno

Op Twitter uitte zich al eerder kritisch over het incident op Pukkelpop dat daarop volgde, en komt er ook in haar brief op terug. ‘Er kwam een artikel over het feit dat Anuna ’s nachts lastiggevallen en bedreigd is, maar ze zegt wel dat ze van niets weet en heel de nacht heeft doorgeslapen. Toch kon ze zeggen dat het “jongeren met een Vlaamse Vlag” waren. (...) Ik was het niet eens dat die (Vlaamse, red.) vlaggen werden weggehaald.’ Ook dat Anuna een klacht indiende leidde bij Gantois tot frustratie.

Maar er was meer: volgens Gantois was de groep het erover eens dat ze niet meer in de media mocht komen omdat ze gezegd had voor Vlaams Belang te zijn. ‘Voor de duidelijkheid: ik heb gezegd dat ik begrijp waarom mensen voor Vlaams Belang stemmen’, schrijft ze. Ook in de mailbox merkte ze dat ze buiten spel werd gezet en dat haar contactgegevens - ook als die gevraagd werden - niet werden doorgegeven. ‘Toen ik dit argument aanhaalde werd gewoon het wachtwoord veranderd zodat ik er niet meer op kon’.

Nu is Gantois het beu: ‘Ik hoopte dit verhaal nooit te moeten doen, maar er is een punt waarop genoeg genoeg is. (...) Ik ben het beu om behandeld te worden als een stuk vuil. Velen zullen dit zien als jaloezie ten opzichte van Anuna, maar dit is allesbehalve dat. (...) Ga ik terug naar de kerngroep? Ik denk het niet. Mensen met een eigen mening horen daar niet’, schrijft ze. ‘En of ik nu in die groep zit of niet, ik ga verder om mijn doelen te bereiken binnen de klimaatkwestie en je zal me nog steeds zien verschijnen op de marsen.’