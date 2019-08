Futuroloog Tom Cheesewright heeft zijn visie gegeven over de Formule 1 en de toekomst van de sport en die is hoogst opmerkelijk te noemen.

Naast de Formule 1 bestaat er met de Formule E al een elektrische tegenhanger voor de koningsklasse van de autosport. Toch lijkt het slechts een kwestie van tijd alvorens ook de Formule 1 volledig elektrisch wordt.

Momenteel worden er al heel wat elektrische systemen ter ondersteuning van de verbrandingsmotor gebruikt en volgens Cheeswright zal de omschakeling naar volledig elektrisch racen in de Formule 1 in 2025 plaatsvinden.

"De Formule 1 zal in de voetsporen van de Formule E stappen en volledig elektrisch worden. Het zal ook de beste optie zijn wat raceprestaties betreft. Alleen een lobby van de autofabrikanten kan deze omschakeling vertragen," aldus de toekomstvoorspelling van Tom Cheesewright.

"Een augmented reality-rijomgeving kan de rijders een zesde zintuig geven. Er wordt ook met een virtueel display gereden."

Nog opmerkelijker is echter de voorspelling voor 2050. De Formule 1 zal volgens de futuroloog in die mate evolueren dat er geracet kan worden tegen snelheden van bijna 500 km/u.

Vooral het 'grondeffect', dat in 2021 zal terugkeren op de F1-bolides, alsook de sterk verhoogde veiligheid zullen hieraan hun steentje bijdragen.

"F1-bolides zullen er ingrijpend anders uitzien. Een terugkeer naar de ontwerpen met actieve aerodynamica, die in de jaren '70 erg populair waren, alsook het gebruik van nieuwe materialen, nieuwe technieken, en het herontwerpen van de circuits, zal er voor zorgen dat we superveilige F1-bolides krijgen die snelheden halen van bijna 500 km/u".

De toekomst zal uitwijzen of Cheesewright zijn voorspellingen juist waren, er zijn in ieder geval veel gelijkenissen met de toekomstvisie van McLaren over de F1 in 2050.

