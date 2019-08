Betogers in Hongkong vrezen dat technologie zich tegen hen keert

De betogers in Hongkong dossen zich met zwem­brillen en chirurgische maskers uit, niet tegen de waterkanonnen en het traangas, maar tegen de camera’s.

In hun twaalfde week van protest hebben de betogers in Hongkong zich tegen een nieuw doelwit gekeerd: de ‘slimme verlichtingspalen’ waarop camera’s en sensoren gemonteerd staan om hen in het oog te houden. Volgens de regering in Hongkong verzamelen de verlichtingspalen enkel gegevens over het weer, het verkeer en de luchtkwaliteit. Ze zijn niet uitgerust met software voor gezichtsherkenning en schenden de privacy van niemand, klinkt het, maar dat geloven de betogers niet. Verschillende kranten berichtten eerder al dat sinds juni ongeveer 50 gloednieuwe palen geplaatst werden.

Op beelden is te zien hoe betogers er afgelopen weekend in slaagden om zo’n paal neer te halen. Het protest was een pak gewelddadiger. De politie zette voor het eerst het waterkanon in tegen de betogers. Er werden ook rubberkogels afgevuurd.

Na weken van protest is duidelijk dat het Hongkong zoals we dat vandaag kennen op zijn einde loopt. Buitenlandjournaliste Giselle Nath vertelt in deze video waarom dit voor veel betogers hun laatste kans is.

Anoniem blijven

Al heel snel toen het protest in juni begonnen te escaleren, rustten de betogers zich uit met toestellen met laserstralen om het de camera’s van de politie moeilijker te maken om hen te herkennen. The Washington Post liet eerder betogers aan het woord over de maatregelen die ze nemen om hun anonimiteit te beschermen. Zo gaan ze bijvoorbeeld zo veel mogelijk ‘analoog’, wikkelen ze hun slimme identiteitskaarten in zilverpapier, en verwijderen ze Chinese apps, zoals WeChat en AliPay, de ­betalingsapp van Alibaba, van hun telefoons. Alles om hun doen en laten minder traceerbaar te maken.

In China zijn camera’s met gezichtsherkenning al wijdverspreid en wordt het spoor aan gegevens dat burgers achterlaten gebruikt om hen in het gareel te houden. Het is onduidelijk of Hongkong die praktijken al overgenomen heeft. De bezorgdheid groeit wel nadat heel wat Hongkongers de laatste weken tijdens een bezoek aan het vasteland ondervraagd werden door de politie en hun telefoons moesten afgeven voor onderzoek.