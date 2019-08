Wordt Wilmès straks premier?

Het Europese vertrek van premier Michel en minister Reynders veroorzaken misschien wel één grote stoelendans.

oen op 3 juli bekend raakte dat premier Charles Michel op 1 december Donald Tusk zou opvolgen als voorzitter van de Europese Raad, leek Didier Reynders de logische opvolger in de Wetstraat zestien. Als we tegen dan nog geen nieuwe federale regering zouden hebben, tenminste. Nu ook Reynders naar Europa vertrekt, stelt de vraag zich opnieuw. Grootste kanshebber om interim-premier in lopende zaken te worden, lijkt Sophie Wilmès (MR) te zijn. Zo blijft de positie van premier binnen de partij. Ze zou overigens de eerste vrouwelijke premier zijn. Als zowel ­Michel als Reynders weg is, zal de MR nog minstens één extra minister moeten afvaardigen, want anders is de grondwettelijk verankerde taalpariteit niet gegarandeerd.