Er is een filmpje opgedoken van een man die zondag op de steile gevel van het belfort klautert. De voorbije jaren zijn dergelijke halsbrekende toeren op andere monumenten fataal afgelopen. ‘Gebruik je gezond verstand’, zegt de politie.

Klimmers op de Boekentoren of de Sint-Baafskathedraal kenden we al. Maar nu riskeren waaghalzen ook hun leven op het belfort. De redactie van Het Nieuwsblad kreeg een filmpje binnen van een man die levensgevaarlijke toeren uithaalt op de 95 meter hoge toren.

Het gaat om een behendige man die rustig rondloopt op de kantelen en vervolgens aan de ornamenten gaat hangen.

Geen camera’s

‘Dit is totaal onverantwoord’, zegt Doreen Gaublomme, directrice van Historische Huizen in Gent. ‘Het is absoluut niet de bedoeling dat iemand aan de kantelen hangt of klimt. Je moet trouwens klauteren om zo hoog te geraken.’

Volgens Gaublomme is het de eerste keer dat iemand het belfort opklimt om te stunten. ‘Er hangen voorlopig geen camera’s aan het gebouw’, zegt ze. ‘Er is één erfgoedbewaker, maar die circuleert voortdurend en kan niet alles in de gaten houden. Ook ons personeel was niet op de hoogte.’

Gezond verstand

De voorbije jaren zijn bij dergelijke halsbrekende toeren op andere monumenten al twee studenten omgekomen. ‘Op de kantelen van zo’n oud monument kruipen is voor niemand veilig’, zegt hoofdinspecteur Eva Houpels. ‘We vragen de mensen om hun gezond verstand te gebruiken.’

Lang duurde de stunt niet. De politie kreeg een oproep binnen, maar nog voor de ploeg arriveerde, was de waaghals al weg.