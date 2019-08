Standard knokt zich met tien voorbij Kortrijk en wordt leider

Standard heeft in de laatste tien minuten van zijn thuismatch tegen KV Kortrijk een 0-1-achterstand nog omgebogen in een 2-1-zege. Straf, want de Rouches stonden 70 minuten met tien op het veld na een vroege rode kaart voor Maxime Lestienne.

Voor de tweede week op rij startten de Rouches met Limbombe en Carcela op de bank. Er was wel plaats in de basis voor Mpoku. Het betekende een mijlpaal voor de Congolese international, want hij speelde zijn 200ste match in Luikse loondienst.

De Rouches begonnen de match in de wetenschap dat een overwinning ze alleen aan kop ging helpen. Iets wat al sinds mei 2014 niet meer is gelukt. De eerste voortekenen waren ook best gunstig. Standard voetbalde kans na kans bij mekaar. Zo kreeg Lestienne zijn hoofd net niet goed tegen een mooie voorzet van Vojvoda.

Belangrijke rol voor Lestienne

Op het kwartier zagen we opnieuw een scherpe Lestienne. De vleugelspits, vorige week tegen Moeskroen nog de grote man, ontfutselde Van der Bruggen de bal en gaf hem aan Mpoku. Die kapte zich eerst met zijn typische sleepbeweging vrij, maar kreeg het leer vervolgens niet voorbij Bruzzese. Niet veel later zagen zowel ref Boucaut als de VAR een duidelijke duwfout op Lestienne in de zestien over het hoofd.

Met andere woorden: Standard was aan het drukken. Dat leek in de twintigste minuut iets op te brengen toen Lestienne na een goeie hoekschop de bal binnenwerkte. De vleugelspits vierde gematigd en na een tussenkomst van de VAR bleek waarom: hij finishte (bewust) met de hand. Boucaut kon niet anders dan geel trekken. Omdat Mad Max al in de tweede minuut zijn eerste gele prent had gekregen – toen voor een domme schwalbe – moest de thuisploeg met tien verder. Zonde, want Lestienne zat goed in de wedstrijd.

Ocansey knikt binnen

In de daaropvolgende minuten verloor Standard zich in frustratie en vergat het te voetballen. Kortrijk kwam beter in de match. Eerst kopte Eric Ocansey nog over. Twee minuten daarna was het toch raak. Diezelfde Ocansey knikte een voorzet van Kristof D’Haene onhoudbaar binnen: 0-1. De eerste in het Kortrijk-shirt voor de Ghanees.

De bezoekers begonnen ook het beste aan de tweede helft. Standard ontsnapte zelfs aan een dubbele achterstand. Ajagun schoot recht op de vuisten van Bodart. Een troost voor hem: de fase werd afgevlagd voor buitenspel.

Preud’homme moest iets doen en bracht op het uur Mehdi Carcela om voor een nieuw elan te zorgen. Dat werkte. Vrijwel vlak na zijn invalbeurt oogstte de technicus applaus met een fraaie tackle op Ocansey, waarna hij zelf de counter opzette. De scherpe voorzet van Emond kon maar net weggewerkt worden door Kagelmacher.

Om het slotoffensief helemaal van de grond te krijgen bracht Preud’homme Limbombe voor Emond. Eerst ontsnapten de Rouches wel twee keer. Azouni zag zijn 0-2 terecht afgekeurd wegens buitenspel, vervolgens toonde Julien de Sart zich met een zwak schot heel genadig voor zijn ex-ploeg.

Comeback

Pas in de laatste minuten werd Standard echt gevaarlijk. Eerst kon Van der Bruggen nog de inzet van Limbombe van de lijn keren, maar op de daaropvolgende hoekschop was het toch raak. Laifis troefde Kagelmacher af in de lucht en kopte binnen.

Het zorgde ervoor dat Sclessin er weer eens ouderwets achter ging staan. En dat doet altijd iets met een ploeg. Carcela kreeg het in de 89ste minuut op zijn heupen en stoomde op met de bal aan de voet. Hij stak door op Amallah, die de bal feilloos voorbij Bruzzese in doel legde. De knappe comeback was een feit.

Door de overwinning komt Standard alleen op kop met twaalf op vijftien. Club Brugge heeft wel nog een match tegoed. Kortrijk blijft steken op zeven punten.