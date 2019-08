Met duizenden verzamelden ze in Tilburg, niet zo ver van de Belgische grens, voor een festival met als kenmerk de haarkleur van de bezoekers: ros. Vrijdag werd het weekend geopend met een groot feest. Maar er waren ook nog andere activiteiten, zoals een kroegentocht, workshops, wandelingen, kinderanimatie, fotoshoots ... Er was zelfs een camping, al was die wel uitverkocht volgens de Facebookpagina van het evenement.

En uiteraard waren ook mensen met een andere haarkleur welkom.

De organisatie had vooraf ook maatregelen genomen voor het warme weer. De bleke huid van veel roodharigen indachtig was er een grote voorraad zonnecrème factor 50 ingeslagen.

Roodharigendag

De Redhead Days vloeien voort uit de ‘Roodharigendag’, die voor het eerst werd georganiseerd in 2005 in Asten. Dat was een idee van artiest Bart Rouwenhorst. Het evenement groeide uit tot een meerdaags festival in Breda en werd nu voor het eerst in Tilburg georganiseerd als ‘International Redhead Days’.

Volgens de NOS zijn er roodharigen uit 80 verschillende landen op afgekomen. Vorig jaar waren er zowat 40.000 deelnemers. Benieuwd hoe groot het festival deze keer was.