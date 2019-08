Bourgeois: ‘Als Reynders volop voor Vlaamse economie gaat, steun ik hem’

17/06/2017

‘Zijn ideologie? Goeie vraag’

Aan de universiteit was zijn bijnaam ‘Bébé Requin’. Gehaaid is Didier Reynders (MR) zeker. Zijn onderhandelingstechniek drijft menig tegenstander tot wanhoop. Vandaag zit de MR-vicepremier in het oog van de storm, genaamd Kazachgate. Heeft Reynders dan toch zijn hand overspeeld?Marjan Justaert en Christof Vanschoubroek