Spektakel in eerste rit in lijn Vuelta: Quintana wint, Roche nieuwe leider

Nairo Quintana (Movistar) heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Ronde van Spanje. De Colombiaan won een hevig betwiste etappe waarbij zes toppers voor het algemeen klassement de handen in elkaar sloegen om tijd te pakken. De rode trui verandert ook van schouders: Nicolas Roche neemt het kleinood over van Miguel Angel Lopez.

Na de incidentrijke ploegentijdrit van gisteren stond zondag de eerste rit in lijn op het programma. In totaal moesten de renners 2.840 hoogtemeters afwerken. Vier renners kozen het hazenpad: onze landgenoot Sander Armée (Lotto-Soudal), Ángel Madrazo (Burgos-BH), Willie Smit (Katusha) en Jonathan Lastra (Caja Rural - Seguros RGA). De leiders werden steeds binnen schot gehouden door het peloton, waar de sprinters in hun kansen geloofden.

Uiteindelijk spatte de kopgroep al vroeg uiteen. Armée, oud-ritwinnaar in de Vuelta, trok iets na de eerste passage aan de meet in Calpe alleen in de aanval. Madrazo en Smit geraakten nog dicht, maar uiteindelijk was onze landgenoot alleen weg. Intussen gebeurde er bijna een zwaar ongeluk bij de achtervolgers, die maar nipt een volgauto konden ontwijken. De menners in het pak kwamen uit de ploeg Jumbo-Visma, in dienst van Primoz Roglic.

Bommetje Valverde

Het peloton trok in gestrekte draf naar de steile Alto de Puig Llorença. Davide Formolo en Pierre Latour trokken vroeg in de aanval, de Nieuw-Zeelander George Bennett kwam even later aansluiten, maar hij bleek de voorbode te zijn van Roglic. De sprinters waren we dan al lang kwijt, al kwam er een pakje volk terug uit de achtergrond toen ook wereldkampioen Alejandro Valverde aan het front verscheen en de boel lamlegde.

Op de laatste steile stukken van de klim vlakbij Calpe trok eerst Latour en daarna een indrukwekkende Valverde nog een keertje door. De Fransman profiteerde van wat getwijfel boven op de top om zelf door te vlammen. Maar hij koos al snel eieren voor zijn geld en bleef in het groepje zitten.

De laatste twintig kilometer gingen op en af. Tot plots ook Roglic meeschoof in een aanval met Nicolas Roche, Fabio Aru, Rigoberto Uran, Mikel Nieve en Nairo Quintana. De loopgravenoorlog langs de Spaanse kust speelde leider Miguel Angel Lopez parten, want hij had enkel Ion Izaguirre mee in de achtervolger om op kop te rijden.

Waakhond Valverde

De rode trui moest al snel zelf het gat zien toe te rijden, maar dat was onbegonnen werk met waakhond Valverde in zijn buurt. Roglic pikte intussen zonder veel moeite een bonussecondje mee. De rode trui ging echter naar de schouders van Nicolas Roche, die de beste ploegentijdrit afwerkte zaterdag.

Het zestal reed vol door tot aan de aankomst in Calpe om zoveel mogelijk seconden te sprokkelen. De slimste bleek uiteindelijk Quintana, die in de aflopende straten van Calpe wegsloop van de anderen. Roche sprong er achteraan, Uran klom als tweede Colombiaan in zijn wiel. Nieve geraakten we kwijt door een bijna-valpartij, maar de anderen kwamen wel weer bij elkaar. Enkel Quintana, die bleef weg en soleerde verrassend naar de ritzege. Roche verzekerde zich van de rode trui.

De groep met onder meer Valverde kwam binnen op een dikke halve minuut.