Slachtoffer vechtpartij Assen was doofstomme man

De man die zaterdag in een speeltuin in het Nederlandse Assen is overleden, was een 32-jarige doofstomme tuinman. De vijf verdachten die werden aangehouden, zitten nog steeds in de cel.

De politie van Drenthe heeft de leeftijd van de verdachten bekendgemaakt. De mannen zijn 27, 36, 38, 46 en 54 jaar oud en komen allen uit Assen.

Zaterdagmiddag rond 13 uur had de politie een melding gekregen dat een man zich ongepast gedroeg tegenover een kind in de speeltuin van de Iemstukken, een straat in de wijk Peelo in Assen.

Toen agenten ter plaatse kwamen, was er al een schermutseling ontstaan. Ze moesten de 32-jarige man, eveneens uit Assen, reanimeren. Alle hulp kwam echter te laat. Kort daarop werden de vijf personen aangehouden in de omgeving.

Een politiewoordvoerder heeft ter plaatse aan De Telegraaf verteld dat de vijf mannen bij aankomst van de politie op het slachtoffer lagen en hem in een houdgreep hielden. Het kind dat zou zijn lastiggevallen is ondervraagd.

Twee onderzoeken

De omstandigheden van de dodelijke vechtpartij zijn nog steeds niet duidelijk. De politie voert twee onderzoeken: een naar het overlijden van de man en een naar een mogelijk zedendelict. Het sporenonderzoek in de omgeving is afgerond en de buurtbewoners worden ondervraagd. Maar de politie roept getuigen van de feiten ook op om zich te melden.

Maandag wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak.

Het slachtoffer was doofstom en werkte als tuinman en stratenmaker, dat bevestigen zijn werkgevers aan De Telegraaf.