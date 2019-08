Europees kampioen Elia Viviani maakt familiefeest compleet met derde zege op rij in Hamburg Cyclassics

Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) heeft voor het derde jaar op rij de Hamburg Cyclassics gewonnen. De Europese kampioen sprintte sneller dan Caleb Ewan (Soudal-Lotto) en landgenoot Giacomo Nizzolo (Team Dimension Data). Feest dus bij de familie Viviani, want eerder op de dag pakte jongere broer Attilio met de Schaal Sels zijn allereerste profzege.

Voor Viviani was het zijn eerste wedstrijd sinds hij twee weken geleden in Alkmaar Europees wegkampioen werd. Een perfecte manier om zijn nieuwe sterrentrui in te wijden. Hij is meteen ook de nieuwe recordhouder in de Hamburg Cyclassics: tot vandaag deelde hij dat record met Tyler Farrar, die de wedstrijd in 2009 en 2010 won.