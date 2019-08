Chaos in Schaal Sels: broertje van Elia Viviani wint ingekorte wedstrijd na rennersprotest

Attilio Viviani heeft de Schaal Sels, de zesde manche van de Bingoal Cycling Cup, gewonnen. De stagiair van Cofidis, tevens het jongere broertje van Europees kampioen Elia, won de sprint van een uitgedund peloton. De wedstrijd werd na de openingsronde stilgelegd na verschillende valpartijen. Na enkele aanpassingen aan het parcours en een inkorting van de wedstrijd werd er toch opnieuw gestart.

De Schaal Sels begon dit jaar met flink wat commotie. Na een handvol valpartijen in de beginkilometers besloot het peloton de remmen dicht te knijpen bij de eerste passage aan de finishlijn in Merksem. De organisatie besloot om enkele passages die door de renners als te gevaarlijk werden beschouwd uit het parcours te halen. De deelnemers gingen akkoord en zo werd de wedstrijd uiteindelijk hervat. Het peloton moest nog acht lokale rondes van 16 kilometer afwerken.

Israel Cycling Academy in de aanval

Na de herstart koos een duo van Israel Cycling Academy het ruime sop: de Canadees Guillaume Boivin en onze landgenoot Tom Van Asbroeck. De twee kregen enkele minuten voorsprong, maar in de slotronde moesten de twee achterom beginnen kijken. Op iets minder dan tien kilometer van de meet was het verhaal van Van Asbroeck en Boivin uit, waarna het peloton op een lang lint werd getrokken. Een groep van vier renners - met daarbij Sean De Bie - probeerde zonder succes weg te rijden.

Op zes kilometer van het einde schudden Dries De Bondt (Corendon-Circus) de winnaar van Halle-Ingooigem, en Anthony Turgis (Total Direct Energie) aan de boom. Zij kregen Alex Colman (Canyon) mee. Bij het ingaan van de slotkilometer werden zij ook ingelopen, waardoor de wedstrijd eindigde in een sprint met een uitgedund peloton. Die sprint werd gewonnen door Attilio Viviani, nota bene stagiair bij Cofidis. Het 22-jarige broertje van Europees kampioen Elia Viviani versloeg Timothy Dupont, de winnaar van vorig jaar. Michael Van Staeyen werd derde.

De Schaal Sels was de zesde van acht wedstrijden in de Bingoal Cycling Cup. De volgende wedstrijd is het Kampioenschap van Vlaanderen op vrijdag 20 september. De Memorial Rik Van Steenbergen sluit de Bingoal Cycling Cup af op zondag 13 oktober.