Fans van de serie Breaking Bad kunnen 11 oktober aankruisen in hun agenda. Op die dag verschijnt de film ‘El Camino’, die een licht laat schijnen over wat er na afloop van de reeks met sommige personages is gebeurd.

Dat heeft Netflix zondag meegedeeld op Twitter. De film zal eerst via de streamingdienst te zien zijn, en daarna op de Amerikaanse betaalzender AMC.

Zoals al eerder uitgelekt staat niet Walter White, het hoofdpersonage uit de reeks, maar zijn partner in crime Jesse Pinkman centraal. Met Pinkman kan het verhaal nog alle kanten uit, want op het einde van de reeks verdween hij met de noorderzon. De trailer geeft ook nog niet veel prijs over wat er met Pinkman, vertolkt door acteur Aaron Paul, is gebeurd.

Het scenario is in handen van Vince Gilligan, die ook de oorspronkelijke reeks schreef, net als de prequel Better call Saul.