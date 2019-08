De wereldleiders hebben zich dit weekend verzameld in Biarritz in Frankrijk op de G7-top. De telg die het gezelschap het laatst vervoegde, is de Britse premier Boris Johnson. Hij is de formaliteiten duidelijk nog niet gewoon, dat bleek toen hij samen met Donald Trump een trap afwandelde. Bekijk het in de video hierboven.

Tijdens de meeting die aan dit moment voorafging, uitte de Amerikaanse president voor het eerst een schijn van spijt over de handelsoorlog met China. Johnson had dan weer kritiek op die handelsoorlog.