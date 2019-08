Red Panthers vermijden degradatie uit A-poule na zege tegen Wit-Rusland

De Red Panthers hebben hun Europees kampioenschap met een positieve noot afgesloten. De Belgische dames versloegen Wit-Rusland met 3-1 in de degradatiepoule en blijven zo in de Europese A-poule.

De Belgische vrouwen moesten de wedstrijd tegen Wit-Rusland absoluut winnen om in de top zes te eindigen en zodoende in de Europese A-groep te blijven. Druk op de ketel, met andere woorden, maar de Panthers stelden orde op zaken. Stephanie Vanden Borre opende in het tweede kwart de score, kort na de pauze werd die score verdubbeld door kapitein én jubilaris Barbara Nelen - het was haar 250ste wedstrijd voor de Red Panthers. De Wit-Russen scoorden via Bahoeshevich de aansluitingstreffer, maar Jill Boon zorgde in het slot met een schitterend doelpunt voor zekerheid: 3-1 was de eindstand.

Tweede in degradatiepoule

De Panthers begonnen het EK sterk, met een 1-1 draw tegen topfavoriet Nederland (FIH 1) en een 4-1 zege tegen Rusland (FIH 23). Maar een zure 1-0 nederlaag tegen Spanje (FIH 7) veroordeelde hen tot het spelen van de degradatiepoule. Hierin verloor België de eerste partij tegen Ierland (FIH 8) met 1-2.

Hun zege tegen Rusland namen de Belgen mee naar de degradatiepoule, waardoor ze de groep afsluiten op de tweede plaats met zes punten. Ierland (9 ptn) wint de degradatiepoule, Rusland (3 ptn) en Wit-Rusland (0 ptn) sluiten de rangen. Die laatste twee landen degraderen naar de Nations Trophy.

Later zondag volgen de medaillewedstrijden. Spanje speelt om het brons tegen Engeland (FIH 4), waarna Nederland tegen Duitsland (FIH 5) om de Europese titel bikkelt.