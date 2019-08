Prins Andrew: ‘Vergissing om Epstein te ontmoeten’

De Britse prins Andrew ontkent dat hij ook maar iets met de misbruikzaak rond de overleden miljardair Jeffrey Epstein te maken heeft. Het lid van de koninklijke familie zegt nooit vermoed te hebben dat Epstein zich aan misbruik schuldig maakte.

Prins Andrew, de tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth, kwam eerder deze week in opspraak voor zijn vriendschap met Epstein. Epstein werd beschuldigd van jarenlange seksueel misbruik van minderjarigen. Er liep een onderzoek tegen hem, maar hij pleegde zelfmoord in de cel.

Ook Prins Andrew wordt opnieuw in de zaak genoemd. Hij zou een voetmassage gekregen hebben van een jonge Russische vrouw in het appartement van Epstein. Dat blijkt uit een mailwisseling tussen uitgever John Brockman en auteur Evgeny Morozov.

Enkele jaren geleden stelde een vrouw ook al dat ze door Epstein als minderjarige seksslavin was uitgeleend aan prins Andrew. Hij werd echter uit het dossier geschrapt. De vrouw is wel een van de belangrijkste getuigen in de zaak tegen Epstein.

Prins reageert

Zondag heeft de prins eindelijk zelf gereageerd op de stroom van beschuldigingen die zijn richting uitgekomen is. In een statement zegt hij dat hij graag klare wijn wil schenken over de ‘oude band’ met Epstein.

‘Het was een vergissing om Epstein te ontmoeten nadat hij de gevangenis in 2010 verlaten had. Tijdens de tijd dat ik hem gekend heb, heb ik hem maar één of twee keer per jaar gezien. Ik heb wel in een paar van zijn residenties verbleven. Maar op geen enkel moment ben ik getuige geweest van het gedrag dat tot zijn arrestatie en veroordeling geleid heeft. Ik heb het ook nooit vermoed.’

‘Ik leef mee met iedereen die benadeeld is door het gedrag van Epstein’, gaat de prins verder. ‘Zijn zelfmoord heeft veel vragen onbeantwoord gelaten en ik voel medeleven met iedereen die de zaak op een of andere manier wil kunnen afsluiten.’