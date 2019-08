Topsprinter Christian Coleman moet zich na gemiste dopingcontroles verantwoorden bij USADA

De Amerikaanse spurtbom Christian Coleman moet zich op 4 september verantwoorden voor het Amerikaanse antidopingagentschap USADA, nadat bleek dat hij de voorbije twaalf maanden drie dopingcontroles miste. Dat heeft het USADA zaterdag bevestigd.

Het USADA laat weten dat het in twee van de drie gevallen over eigen controles ging, waarbij Coleman zijn whereabouts niet correct doorspeelde. De Athletics Integrity Unit van de Internationale Atletiekfederatie IAAF voerde de derde controle uit.

Er hangt Coleman een schorsing van twee jaar boven het hoofd. De sprinter dreigt dus een kruis te moeten maken over het WK in Doha, dat eind september start, en de Olympische Spelen in Tokio van volgend jaar. De 23-jarige Amerikaan, topfavoriet voor het goud op de 100 meter tijdens het WK en de Spelen, pleit onschuldig. “Ik heb er vertrouwen in dat de zaak wordt opgehelderd en dat ik kan meedoen aan het WK in Doha”, reageerde hij kort.

Vorig jaar liep Coleman op de Memorial in Brussel 9.79 (met tegenwind), wat van hem de zevende snelste sprinter aller tijden maakte. Hij is ook wereldrecordhouder op de 60 meter indoor.