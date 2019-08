Juventus opent Serie A-seizoen met zuinige zege tegen Parma, Ronaldo is niet op de afspraak en heeft VAR tegen

Juventus heeft zaterdag het nieuwe seizoen in de Serie A geopend met een zuinige 0-1 zege op bezoek bij Parma. Verdediger Giorgio Chiellini scoorde na 21 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Collega-verdediger Matthijs de Ligt zat ietwat verrassend op de mooi gestoffeerde bank bij de Oude Dame. Voorin was er dan weer een basisplaats voor Gonzalo Higuain, die na omzwervingen bij Milan en Chelsea opnieuw in Turijn aanbeland is.

Cristiano Ronaldo kreeg verschillende open kansen om zijn rekening te openen, maar telkens miste de Portugees voor doel. Toen hij op aangeven van Douglas Costa dan toch scoorde, werd het doelpunt afgekeurd voor (heel nipt) buitenspel.

Coach Maurizio Sarri was er niet bij in het Ennio Tardinistadion, hij was geveld door ziekte. Bij de thuisploeg speelde de Ivoriaan Gervinho (ex-Beveren) de hele wedstrijd.

Zaterdagavond gaat het Napoli van Dries Mertens nog op bezoek bij Fiorentina. Zondag staan onder meer Udinese-Milan en Sampdoria-Lazio op het programma. De eerste speeldag wordt maandagavond afgesloten met het duel tussen Inter en Lecce. De nieuwe club van Romelu Lukaku wordt door waarnemers beschouwd als de belangrijkste uitdager van Juve, dat de voorbije acht seizoenen met de Scudetto aan de haal ging.