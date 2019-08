Fanny Smets verbetert op Leuvense Oude Markt eigen Belgisch record polsstokspringen

Fanny Smets heeft zaterdag op de Leuvense Oude Markt haar eigen Belgisch record polsstokspringen verbeterd. Ze wipte over 4m51, haar nationaal record stond op 4m46.

De wedstrijd in Leuven vormde een “urban” onderdeel van de Flanders Cup atletiek in Huizingen, die eveneens zaterdagavond plaatsvindt. Smets ging eerst over 4m41 en waagde daarna een gokje door 4m46 over te slaan en de lat meteen op 4m51 te laten leggen. Die Belgische recordhoogte klaarde ze bij de eerste poging.

Voor het WK atletiek in Doha heeft Smets nog vijf centimeter meer nodig.