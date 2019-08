Tänak behoudt leiding, Neuville maakt klein foutje maar blijft tweede in Rally van Duitsland

Halfweg de derde wedstrijddag in de rally van Duitsland behoudt Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) de leiding. Tänak heeft 5 sec voorsprong op Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) die nog steeds tweede is. De kloof met Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), de derde in de stand, is intussen al opgelopen tot meer dan een halve minuut.

Thierry Neuville vatte zijn derde wedstrijddag op een perfecte manier aan. In de openingsrit van de dag was de Belg de snelste en verkleinde de kloof met Tänak tot 1.5 sec. In de daaropvolgende rit mistte de Belg een remzone, liet de motor afslaan waarna hij die niet dadelijk aan de praat kreeg. Dure seconden tikten weg waardoor de kloof met Tänak opliep tot 6.7 sec. Neuville was echter niet uit zijn lood geslagen, won de twee daaropvolgende ritten goed voor een minieme tijdwinst van 1.5 sec.

“Het was voor ons geen perfecte voormiddag maar ondanks alles is de snelheid wel aanwezig”, zegt Thierry Neuville. “We voelen ons goed in de wagen en hebben niets hoeven te veranderen aan de afstellingen. Alles ging goed behalve dat we een foutje gemaakt hebben. Op een bepaald moment ging ik te laat in de remmen en sloeg de motor af. Ik kon niet meteen vertrekken en verlies daar zo’n 5 seconden. Behalve dat was de prestatie niet slecht. Ik was zeer efficiënt, vooral bij de tweede doortocht. Op die manier kon ik op het vuile gedeelte toch een beetje het verschil maken en wat tijd goedmaken. Deze namiddag rijden we twee keer de lange rit van Pantzerplatte. Het is warm maar ik denk dat iedereen op een slimme manier met zijn banden zal omgaan. Het zal ook warm zijn in de wagen. We moeten de focus behouden want er liggen heel wat valstrikken op ons te wachten. We moeten zien dat we daar niet intrappen.”

Thierry Neuville. Foto: Photo News

Van Belgische zijde was er minder goed nieuws uit het kamp van DG Sport. Guillaume de Mevius (Citroën C3 R5) kwam na een jump slecht neer en beschadigde daarbij een aandrijfas. De Belg zette zijn wagen aan de kant en begon zijn wagen te repareren. Dertien dure minuten tikten weg waardoor de Belg in de stand weggezakt is naar de 36e plaats. Op dezelfde plaats gingen ook Kalle Rovanpera (Skoda Fabia R5), op dat moment leider in WRC 2, en de Belg Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) in de fout. Bedoret kwam, net als De Mevius en Rovanpera slecht neer waarna hij in de gracht gleed. Twee minuten tikten voorbij vooraleer Bedoret zijn weg kon verder zetten. Bedoret staat halfweg de derde wedstrijddag op de 25e plaats. Pieter Tsjoen (Skoda Fabia R5) is opgeschoven naar de 26e plaats en Pieter-Jan Michiel Cracco (Skoda Fabia R5) is nu 28e.

Er kwam ook minder goed nieuws uit het kamp van BMA en Stéphane Lefebvre (Polo VW R5). De Fransman was na twee ritten opgeklommen naar de tiende plaats en stond aan de leiding in WRC 2 tot hij in de derde rit van de dag van de baan ging en moest opgeven.

Het zwaartepunt van de wedstrijd ligt zaterdagnamiddag met de dubbele doortocht op de Pantzerplatte, een klassementsrit van net geen 42 km.